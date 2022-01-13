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13:38 13.01.2022

У Європі спостерігається найвищий ризик виникнення війни за 30 років - голова ОБСЄ

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У Європі спостерігається найвищий ризик виникнення війни за 30 років - голова ОБСЄ

Ризик виникнення війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років, заявив у четвер голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

"Здається, що ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ наразі вищий, ніж будь-коли за останні 30 років", - заявив Рау на відкритті засідання Постійної ради цієї організації.

"На сьогодні країни-члени стикаються з різними викликами миру та безпеки. Затяжні конфлікти, військове протистояння, радикалізація, тероризм разом із послабленням режиму контролю над озброєннями, наслідки пандемії COVID-19, а також порушення прав людини та основних свобод призводять до зростання невизначеності, непередбачуваності та посилення страху в наших суспільствах", - наголосив він.

Він заявив, що ОБСЄ, зі свого боку, необхідно зосередитись на зусиллях для вирішення проблем у сфері безпеки у Східній Європі, зокрема для мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"Ми будемо відкриті до діалогу і готові представити ініціативи, спрямовані на досягнення взаєморозуміння та зниження напруженості в регіоні ОБСЄ. (...) Ми хочемо приділити особливу увагу покращенню ситуації у сфері безпеки, сприяючи пошуку мирного вирішення регіональних конфліктів", - сказав Рау.

"Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту навколо України відповідно до Мінських домовленостей і поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України", - зазначив він.

"Протягом декількох тижнів ми стикаємося з можливістю великої військової ескалації у Східній Європі. До нас нещодавно дійшли вимоги щодо гарантій у сфері безпеки, які відносяться до важливої частини сфери ОБСЄ", - заявив Рау.

"Ми не байдужі до заперечень щодо безпеки, які озвучили країни-члени. (...) Я вірю, що ОБСЄ - вірна платформа для обговорення кожного аспекту всеосяжної безпеки", - наголосив він.

При цьому він зазначив, що ситуація з можливою військовою ескалацією в регіоні потребує "міжнародної оцінки та належної реакції".

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що ОБСЄ разом із ЄС та НАТО є ключовим гравцем у плані гарантування європейської безпеки.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на брифінгу за підсумками переговорів РФ і США, у свою чергу, повідомив, що рішення про подальші контакти зі США щодо гарантій безпеки буде ухвалено за підсумками консультацій РФ із НАТО і в рамках ОБСЄ.

Теги: #ризик #європа #війна #обсє
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