Події

12:52 13.01.2022

Прогноз погоди на вихідні 15–16 січня

2 хв читати
Прогноз погоди на вихідні 15–16 січня

Цей вікенд не потішить приємною погодою для прогулянок, тому Sinoptik.ua радить українцям відпочивати вдома, в колі сім'ї та друзів. За гостинним столом або переглядом гарного фільму до будь-яких погодних примх буде байдуже.

Погода на вихідні на Півночі та в Центрі

У північних та центральних областях країни вихідні будуть незатишними, з хмарною погодою та денною температурою від 0 до -4 °С. У суботу опадів зранку практично не буде, а вдень можливий дрібний сніг, який закінчиться до вечора. Вдень у неділю опади не прогнозуються. Ночі будуть помірно морозними (до -5–7 °С), у Сумській та Полтавській областях пройде мокрий сніг.

Прогноз погоди 15–16 січня у південних регіонах

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях небо майже цілодобово буде затягнуте хмарами, але обійдеться без опадів. Удень стовпчики термометрів покажуть до +3–6 °С, уночі — близько 0 °С. Зверніть увагу: через сильний вітер (до 11 м/с) у суботу на вулиці буде сльотаво, так що одягайтеся тепліше.

Погода на Заході України

Вдень у суботу та неділю у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями при температурі близько 0 °С. Уночі з 15 на 16 січня можливі помірні морози: до -7–8 °С на Закарпатті та близько –4–5 °С в інших областях. Сніголавинна обстановка в Карпатах на вихідних сприяє активному відпочинку. На трасах у Львівській області можна спокійно кататися на лижах та бордах. В Івано-Франківській та Закарпатській областях зберігається помірний ризик сходження снігових лавин, тобто тільки на крутих схилах і лише при великих навантаженнях. 

Погода у східних регіонах

За даними Sinoptik.ua, у суботу на Сході країни вдень буде близько 0 °С, уночі — до -2–3°С. У неділю буде трохи холодніше: вдень термометри покажуть -1–3 °С, уночі — до -6 °С. У Донецькій та Луганській областях 15–16 січня падатиме дрібний сніг.

Погода на понеділок

На Півдні тиждень розпочнеться з температури +4–6 °С та хмарної погоди з проясненнями. У західних, північних та центральних областях погода на початку тижня буде сніжною, за температури близько 0 °С. У східних областях очікується нульова температура, у Харківській та Дніпропетровській областях пройде невеликий сніг.

Народні прикмети 15–16 січня

У день пам’яті Серафима Саровського, 15 січня, наші пращури спостерігали за хмарами: якщо ввечері їх було багато, чекали на відлигу. А якщо бачили, що сороки ховаються під покрівлю, готувалися до сильних снігопадів. Дивилися на небо й 16 січня: якщо вітер швидко гнав хмари, незабаром мали прийти хуртовини.

Теги: #синоптик #погода #прогноз
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 13.01.2022
Майбутнє потепління в Україні супроводжуватиметься сильним вітром та опадами

Майбутнє потепління в Україні супроводжуватиметься сильним вітром та опадами

13:26 12.01.2022
Шмигаль: Ми очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії COVID-19

Шмигаль: Ми очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії COVID-19

13:04 12.01.2022
В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг із дощем

В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг із дощем

09:24 12.01.2022
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні

У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні

22:00 11.01.2022
Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2022 році до 4,1%

Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2022 році до 4,1%

15:51 11.01.2022
У Києві вночі очікується суттєве похолодання, у всіх районах продовжують працювати пункти обігріву – КМДА

У Києві вночі очікується суттєве похолодання, у всіх районах продовжують працювати пункти обігріву – КМДА

12:19 11.01.2022
Морозна погода збережеться в Україні у найближчі дві доби

Морозна погода збережеться в Україні у найближчі дві доби

09:29 11.01.2022
Ожеледиця у 18 областях: 11–12 січня в Україні буде слизько

Ожеледиця у 18 областях: 11–12 січня в Україні буде слизько

16:45 10.01.2022
У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

12:11 10.01.2022
В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах агресії РФ

У Європі спостерігається найвищий ризик виникнення війни за 30 років - голова ОБСЄ

Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану в Києві 14 січня

Суд заарештував 100% акцій заводу "Більшовик" - ДБР

В Україні за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 7 202 особи, 191 померла

ОСТАННЄ

Кулеба: В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах агресії РФ

Боррель заявив про прибуття до Малі бійців ПВК "Вагнера"

Чорногорія пом'якшила правила в'їзду до країни для іноземних туристів

Боррель сподівається на швидке рішення щодо підготовки ЄС командного складу армії України

У Європі спостерігається найвищий ризик виникнення війни за 30 років - голова ОБСЄ

Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану в Києві 14 січня

Саакашвілі поскаржився, що лікування у військовому шпиталі ще більше підірвало його здоров'я

Переговори РФ-США відбулися невдало, погрози нових санкцій оцінюються негативно - Кремль

Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО - Столтенберг

Українські прикордонники візьмуть участь у морському, сухопутному та авіаційному компонентах навчань "Сі Бриз-2022"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА