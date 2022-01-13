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11:36 13.01.2022

Уряд України затвердив порядок початкової та базової військової підготовки до нацспротиву

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Уряд України затвердив порядок початкової та базової військової підготовки до нацспротиву

Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.

Відповідно до постанови уряду №1443 від 29 грудня 2021 року, загальновійськова підготовка громадян здійснюється у мирний час та особливий період незалежно від політичних та інших уподобань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання з метою формування у суспільстві готовності до сталого спротиву агресору, зокрема в інформаційному просторі, патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття та підтримання громадянами знань та практичних умінь, необхідних для захисту України.

Загальновійськову підготовку проходять громадяни допризовного, призовного віку, військовозобов'язані, резервісти та інші категорії громадян, які виявили бажання долучитися до національного спротиву.

Загальновійськова підготовка поділяється на початкову та базову підготовку.

Початкова підготовка здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань та спеціальних компетентностей щодо оборонної свідомості, ознайомлення громадян із місцем та роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого обов'язку щодо збройного захисту України.

Базова підготовка здійснюється з метою підготовки громадянина, здатного виконувати завдання і у мирний, і воєнний час у бойових умовах, та сприяння набуттю громадянами первинних знань, умінь та навичок щодо порядку поводження зі зброєю та її застосування, дій на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості), надання домедичної допомоги, а також первинної психологічної допомоги (самодопомоги), поводження з саморобними вибуховими пристроями та формування стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України.

Відповідно до документа, відповідальність за організацію загальновійськової підготовки покладається на: Міністерство освіти разом із Міністерством оборони (початкова підготовка); Міноборони разом із іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади (базова підготовка).

Початкова підготовка включається до Державного стандарту профільної середньої освіти, що реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти та інших навчальних закладів.

Базову підготовку проводить Міноборони разом із зацікавленими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, волонтерськими, громадськими та спортивними організаціями.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення загальновійськової підготовки громадян здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, видатків місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством джерел.

Теги: #нацспротив #порядок
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