monobank усунув збій у застосунку

Віртуальний monobank усунув технічний збій у мобільному застосунку, повідомив співвласник банку Олег Гороховський.

"Відновилися. Переходимо до аналізу причин. Прошу вибачення ще раз у всіх, кого підвели!" - написав він у своєму телеграм-каналі в середу.

Раніше в середу Гороховський заявив про збій у мобільному застосунку віртуального банку.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 березня 2024 року в monobank було 8,11 млн активних карток (упродовж лютого з ними було здійснено хоча б одну операцію) за загального обсягу випущених карток, термін дії яких не закінчився, 18,80 млн.

Лідером ринку залишається державний ПриватБанк - відповідно 27,99 млн і 50,63 млн, а завершує трійку також державний Ощадбанк - 7,52 млн і 16,62 млн.