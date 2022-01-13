У Бородянці Київської області горить склад шин

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у складському приміщенні, в якому розміщуються використані автомобільні шини, у смт Бородянці Київської області, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у четвер уранці.

Станом на 8:00 площа пожежі становила близько 1 тис. кв. м. "Жертв і постраждалих немає. Ситуація контрольована. Проблем із водопостачанням немає. До гасіння залучено 27 осіб та сім од. техніки ДСНС", - ідеться у повідомленні.