Події

07:09 13.01.2022

РФ може швидко організувати деескалацію ситуації навколо України, але поки що не прагне цього

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РФ може швидко організувати деескалацію ситуації навколо України, але поки що не прагне цього

Росія здатна протягом найближчих днів організувати деескалацію ситуації на кордоні з Україною, але поки що, навпаки, рухається у бік ескалації, заявив прес-секретар держдепу Нед Прайс.

"Деескалація могла б статися вже завтра, або ж у п'ятницю, і це те, що ми хотіли б побачити", - сказав Прайс на брифінгу у середу.

"Але цього не сталося поки що, і насправді є, навпаки, вказівки на рух у зворотному напрямку, але деескалація (...) - це не те, що має займати кілька тижнів або більше", - зазначив Прайс, говорячи про те, як швидко, на думку США, Росії слід зробити обстановку поблизу України більш спокійною.

 

 

Теги: #держдеп #сша #росія #деескалація
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