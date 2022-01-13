РФ може швидко організувати деескалацію ситуації навколо України, але поки що не прагне цього

Росія здатна протягом найближчих днів організувати деескалацію ситуації на кордоні з Україною, але поки що, навпаки, рухається у бік ескалації, заявив прес-секретар держдепу Нед Прайс.

"Деескалація могла б статися вже завтра, або ж у п'ятницю, і це те, що ми хотіли б побачити", - сказав Прайс на брифінгу у середу.

"Але цього не сталося поки що, і насправді є, навпаки, вказівки на рух у зворотному напрямку, але деескалація (...) - це не те, що має займати кілька тижнів або більше", - зазначив Прайс, говорячи про те, як швидко, на думку США, Росії слід зробити обстановку поблизу України більш спокійною.