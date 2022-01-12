Події

21:03 12.01.2022

Сенатори-демократи мають намір вимагати від Блінкена стратегію щодо подальших контактів із РФ

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Сенатори-демократи мають намір вимагати від Блінкена стратегію щодо подальших контактів із РФ

Група сенаторів-демократів США має намір добиватися від голови Держдепу Ентоні Блінкена стратегії щодо подальших переговорів із Росією.

"Не пізніше ніж через 30 днів після набрання чинності цим законом держсекретар має передати до відповідних комітетів конгресу стратегію щодо продовження контактів із владою Росії", - йдеться у законопроекті, який підготували декілька членів сенату. Цей документ, оприлюднений у середу, як повідомлялося, також передбачає санкції проти РФ у разі нападу на Україну.

Зокрема, Блінкен у разі схвалення законопроекту повинен буде повідомити, чи провела РФ достатню деескалацію поблизу України, щоб "заслужити подальші дискусії".

Також він повинен буде оцінити, які цілі РФ у тому, що стосується безпеки в Європі, та представити міркування про те, як знизити напруженість між РФ та союзниками США у Східній Європі.

Теги: #сша #діалог #сенатори #росія
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