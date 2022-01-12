Заступниця держсекретаря США обговорила Україну з головою кабінету глави Єврокомісії

Перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман зустрілася у середу у Брюсселі з головою кабінету глави Європейської Комісії (ЄК) Бйорном Зайбертом для обговорення українського питання, повідомила пресслужба ЄК.

"Вони обговорили поточну ситуацію на кордонах України з Росією, спроби Москви переглянути архітектуру безпеки в Європі, а також пов'язані з цим дипломатичні зусилля та інтенсивну координацію між трансатлантичними партнерами щодо цього питання", - йдеться у комюніке.

У документі зазначається, що Шерман і Зайберт "нагадали про тверду підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на рішучості продовжувати узгоджений та єдиний підхід заокеанських партнерів до дій Росії проти України".

Сторони наголосили, що "будь-яка подальша військова агресія проти України матиме важкі наслідки та високу ціну".

Шерман у середу брала участь у засіданні Ради Росія-НАТО, яке відбувалося у Брюсселі.