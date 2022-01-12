Американські сенатори пропонують постачати Україні озброєння, яке раніше планувалося використовувати в Афганістані

Запропонований американськими сенаторами-демократами законопроект про санкції проти Росії у разі її нападу на Україну також передбачає активізацію військової допомоги Києву.

Так, у поширеному у середу тексті законопроекту наголошується, що "під час 2022 фінансового року США мають у пріоритетному порядку розглядати постачання надлишків озброєння в Україну, а не до інших країн і регіонів".

Автори документа вважають, що не пізніше ніж через 30 днів після схвалення закону держсекретар США Ентоні Блінкен має подати в Сенаті стратегію зі зміцнення оборонних можливостей України. Серед іншого, вони вимагають "плану передачі України озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані".

Крім того, сенатори вважають за потрібне приділяти пильну увагу тренуванню українських військовослужбовців.

США у серпні минулого року завершили виведення сил з Афганістану та більше не проводять там операцій. Хрест поставлено і на постачанні озброєння афганській армії, оскільки в Кабулі до влади прийшов рух "Талібан", проти якого США та їхні союзники тривалий час вели боротьбу на афганській території.