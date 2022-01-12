Джонсон вибачився за відвідування вечірки під час локдауну у 2020 році

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вибачився за відвідування вечірки на Даунінг-стріт у травні 2020 року, але зазначив, що вважав її робочим заходом, повідомляє у середу Sky News.

"Я хотів би вибачитися... Незважаючи на те, що я не можу передбачити результатів поточного розслідування, я дізнався достатньо, щоб зрозуміти, що деякі речі ми зробили неправильно. І я маю взяти на себе відповідальність за це", - заявив Джонсон під час виступу в палаті громад у середу.

Він додав, що сад, який розміщений на Даунінг-стріт і де зібралися співробітники, є продовженням офісу та постійно використовується "для ковтка свіжого повітря", а тому Джонсон вирішив, що вечірка була робочим заходом.

"Коли я вирушив до цього саду після шостої вечора 20 травня 2020 року, щоб подякувати групі співробітників перед тим, як повернутися до свого офісу через 25 хвилин і продовжити роботу, я беззастережно вірив у те, що це був робочий захід", - пояснив Джонсон своє перебування на вечірці.

У свою чергу лідер Лейбористської партії сер Кір Стармер порадив прем'єр-міністру "зробити вірний вчинок і піти у відставку", назвавши його виправдання "настільки безглуздими, що це справді образливо для британців". На це Джонсон порадив політику дочекатися результатів розслідування.

Наразі під керівництвом старшого державного службовця Сью Грей триває розслідування низки вечірок, які, як передбачається, відбувалися на Даунінг-стріт протягом 2020 року, коли Лондон перебував на суворому локдауні й такі заходи були заборонені.

Раніше на Даунінг-стріт відмовлялися говорити, чи був Джонсон на заході "Принеси свою випивку" (Bring your own booze - англ.), який відбувся 20 травня, і на який головний особистий секретар прем'єр-міністра Мартін Рейнольдс відправив колегам запрошення електронною поштою.