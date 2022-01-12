В центрі Одеси правоохоронці перевірили повідомлення про мінування ялинки - вибухівки не виявлено

В Одесі поліція провела перевірку повідомлення про мінування міської новорічної ялинки.

"До поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху на вулиці Дерибасівській, 1. На місце направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, фахівців-вибухотехніків та кінологів", - повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

За підсумками перевірки території вибухонебезпечних пристроїв або речовин не виявлено.