Події

18:09 12.01.2022

В центрі Одеси правоохоронці перевірили повідомлення про мінування ялинки - вибухівки не виявлено

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В центрі Одеси правоохоронці перевірили повідомлення про мінування ялинки - вибухівки не виявлено

В Одесі поліція провела перевірку повідомлення про мінування міської новорічної ялинки.

"До поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху на вулиці Дерибасівській, 1. На місце направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, фахівців-вибухотехніків та кінологів", - повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

За підсумками перевірки території вибухонебезпечних пристроїв або речовин не виявлено.

Теги: #ялинка #одеса #псевдомінування
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