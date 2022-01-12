Станцію "Вокзальна" київського метро відчинено після перевірки, вся підземка працює у звичайному режимі

На станції "Вокзальна" Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену не виявлено вибухонебезпечних предметів, повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Станцію "Вокзальна" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі", - повідомляється в Telegram-каналі київського метро за підсумками перевірки в середу.

Як повідомлялося, станції київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральна", а також "Вокзальна" було тимчасово зачинено в середу через анонімний дзвінок про мінування. Пізніше з'явилося повідомлення, що на станціях "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадці вибухонебезпечних предметів не виявлено, після чого їх було відчинено для пасажирів. Через певний час з'явилася інформація про завершення перевірки і на "Театральній" та на пересадковому вузлі.