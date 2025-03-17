Станція метро "Вокзальна" працює на вхід і вихід, виявлений предмет не становить загрози – КМДА

Станція метро "Вокзальна" запрацювала на вхід і вихід, виявлений предмет не становить загрози, поїзди курсують в звичайному режимі, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Станція метро "Вокзальна" працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що сторонній предмет перевірили і загрози він не становить.

В КМДА закликали в разі виявлення забутих на станції речей (сумок, пакетів, коробок тощо) інформувати працівника станції або поліції.

Як повідомлялося, у Києві ввечері понеділка тимчасово зачинили для пасажирів станцію метро "Вокзальна" через виявлену підозрілу коробку.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/12824