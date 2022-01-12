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17:17 12.01.2022

Росія не обіцяла деескалацію, але й не заявляла про те, що її не буде - заступниця держсекретаря США

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Росія не обіцяла деескалацію, але й не заявляла про те, що її не буде - заступниця держсекретаря США

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками зустрічі Ради Росія-НАТО заявила, що з боку Росії не пролунало обіцянки про деескалацію, та водночас не було й заяв від неї про те, що її не буде.

"Не пролунало зобов'язання про деескалацію... Але не було й заяв про те, що деескалації не буде", - заявила Шерман, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи обіцяла Росія на зустрічі деескалацію напруженості на кордоні з Україною.

Заступниця держсекретаря зазначила, що США і РФ є двома найбільшими ядерними державами на Землі, тому складно зрозуміти заяви російської сторони про те, що вона відчуває загрозу з боку України.

"Вони - сильна країна. Факт, що вони відчувають загрозу від України, демократії, яка менша та все ще розвивається, складно зрозуміти, чесно кажучи. Навіщо їм потрібно 100 тис. військових на кордоні, які, вони кажуть, потрібні не для вторгнення, а для навчань, коли є повідомлення про бойові навчання цього ранку. Навіщо це? Для вторгнення, залякування, спроб підривної діяльності? Я не знаю. Але це не сприяє дипломатичному вирішенню", - зазначила Шерман.

Теги: #шерман #росія #деескалація
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