Столтенберг: Ризик нового збройного конфлікту в Європі реальний, тому потрібно продовжувати говорити з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що ризик нового збройного конфлікту в Європі реальний, тому важливо продовжувати переговори, щоб йому запобігти.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції після засідання Ради НАТО-Росія, відповідаючи на запитання журналістів.

"Є реальний ризик щодо нового збройного конфлікту в Європі. Тому такі важливі сьогоднішні переговори та зустрічі, заплановані цього тижня. Тому що ми робимо все можливе, щоб запобігти будь-якому збройному конфлікту, тому ми такі чіткі в нашому меседжі Росії, що ми маємо сідати, розмовляти про нагальні проблеми, щоб запобігти новому збройному конфлікту", - заявив Столтенберг.

Водночас, за його словами, союзники "передали Росії меседж, що якщо вони оберуть військову силу, то будуть серйозні наслідки – економічні, політичні санкції".

"Також важливо розуміти, що Україна – партнер, якому ми надаємо політичну та практичну підтримку. Але Україна - не член НАТО. Гарантії у сфері безпеки - стаття 5, що ми називаємо "один за всіх і всі за одного" – застосовується для членів НАТО. Тому ми чітко заявили, що ми зробимо все, що необхідно, щоб захистити всіх союзників по НАТО", - додав генсек альянсу.

Відповідаючи на запитання, чи знято загалом пропозиції РФ для НАТО після того, як відхилено ключову вимогу про те, що НАТО не повинне приймати в члени Україну та Грузію, Столтенберг повідомив, що ці пропозиції було представлено під час засідання.

"Союзники заявили, що вони відкриті для діалогу, й ми можемо обговорювати багато питань, але ми не можемо обговорювати ключові принципи. Як, наприклад, свободу кожної країни обирати свій власний шлях", - деталізував Столтенберг.

За його словами, союзники "ясно дали зрозуміти, що не відмовляться від своєї здатності захищати один одного, зокрема з присутністю військ у східній частині альянсу".

"Водночас і Росія, і союзники по НАТО заявили про необхідність відновити діалог і вивчити графік майбутніх зустрічей. Союзники по НАТО готові знову зустрітися з Росією для більш докладного обговорення, внести конкретні пропозиції та прагнути конструктивних результатів", - додав генсек.

Серед таких пропозицій він назвав шляхи підвищення транспарентності військових навчань для запобігання небезпечним військовим інцидентам, для зменшення космічних і кіберзагроз.

Союзники також запропонували розглянути питання контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження озброєння, зокрема для усунення взаємних обмежень на ракети. Крім того, країни НАТО зацікавлені в пошуку шляхів поліпшення цивільних і військових каналів зв'язку і можливості відновлення відповідних офісів у Москві та Брюсселі.

"Союзники по НАТО ясно бачать перспективи прогресу в цих переговорах", - наполягає Столтенберг.