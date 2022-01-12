В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг із дощем

У найближчі дві доби синоптична ситуація в Україні зміниться: арктичний холод зміниться атлантичним теплом і почне відступати на схід, що приведе до значного підвищення температури, збільшення хмарності, опадів та посилення вітру.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер уночі, 13 січня, у західних областях без опадів, удень невеликий мокрий сніг і дощ, місцями ожеледиця; вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-15° морозу; вдень близько 0°, на Закарпатті 2-7° морозу.

На решті території без опадів, лише вдень у північних та більшості центральних областей невеликий сніг, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, у північних областях 16-21°; вдень 1-6°, у східній частині 7-12° морозу. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

У Києві у четвер уночі без опадів, удень невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 13 січня найвища температура вдень (+10,3°) була у 1993 році, найнижча вночі (-26,2°) у 1950 році.

У п'ятницю вночі, 14 січня, у центральних, східних та південних областях, удень в Україні, крім південної частини та Закарпаття, невеликий мокрий сніг, на заході з дощем. На дорогах, окрім півдня, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° морозу, на сході країни і в Карпатах 8-13° морозу, на заході від 2° морозу до 1° тепла; вдень в Україні від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві у п'ятницю вночі без істотних опадів, удень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.