Події

10:58 12.01.2022

На Дніпропетровщині під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників підприємства

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На Дніпропетровщині під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників підприємства

Поблизу селища Росішки Синельниківського району Дніпропетровської області у середу, 12 січня, під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників одного з місцевих підприємств, ніхто не постраждав, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Дніпропетровській області поблизу селища Росішки Синельниківського району сьогодні прямо під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників одного з місцевих підприємств. Після прибуття рятувальники встановили, що вогнем охоплено моторний відсік і салон автобуса", - йдеться у повідомленні у Facebook.

На момент виникнення спалаху в транспортному засобі перебували вісім людей, які встигли його залишити до того моменту, коли вогонь охопив весь салон.

До ліквідації пожежі було залучено чотири особи особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Теги: #дніпропетровська_область #пожежа
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