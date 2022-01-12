На Дніпропетровщині під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників підприємства

Поблизу селища Росішки Синельниківського району Дніпропетровської області у середу, 12 січня, під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників одного з місцевих підприємств, ніхто не постраждав, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Дніпропетровській області поблизу селища Росішки Синельниківського району сьогодні прямо під час руху спалахнув автобус, який перевозив робітників одного з місцевих підприємств. Після прибуття рятувальники встановили, що вогнем охоплено моторний відсік і салон автобуса", - йдеться у повідомленні у Facebook.

На момент виникнення спалаху в транспортному засобі перебували вісім людей, які встигли його залишити до того моменту, коли вогонь охопив весь салон.

До ліквідації пожежі було залучено чотири особи особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки ДСНС.