У Черкасах правоохоронці перевіряють інформацію щодо мінування шкіл

До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновано.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Черкаської області, наразі слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади.

"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані. Наразі правоохоронці ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин або предметів", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки йому буде надано правову кваліфікацію.