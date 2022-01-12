Троє вірменських військових загинули під час боїв 11 січня

Міністерство оборони Вірменії повідомило про загибель ще одного військовослужбовця внаслідок боїв зі збройними силами Азербайджану на сході республіки у вівторок.

"Загинув рядовий Ваан Бабаян (2003 р. н.)", - повідомляє міноборони.

11 січня міноборони Вірменії повідомило про загибель двох та поранення ще двох військовослужбовців ЗС Вірменії.

У Єревані повідомляли, що ЗС Азербайджану ведуть вогонь у напрямку вірменських позицій, розташованих на східному напрямку вірменсько-азербайджанського кордону, із застосуванням артилерійських засобів та безпілотних літальних апаратів.

Міноборони Азербайджану також повідомляло про загострення ситуації на вірменсько-азербайджанському кордоні. У відомстві зазначили, що підрозділи армії Азербайджану вживають адекватних заходів у відповідь без застосування авіації та артилерії.