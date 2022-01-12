В Україні за добу виявили 7 117 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 8 077 людей, 193 померли

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 7 117 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 8 077 людей, 193 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 11 січня в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160); 106 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 осіб, бустерну дозу – 13 056 людей. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 898 осіб; летальних випадків – 193; одужало 8 077 осіб", – йдеться в повідомленні у Telegram-каналі.

Зазначено, що від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 29 млн щеплень від COVID-19.

Днем раніше, 11 січня, за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19, 10 січня за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання на СOVID-19, 9 січня за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на СOVID-19, 8 січня виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, 7 січня за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 січня за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання на СOVID-19, 5 січня виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, 4 січня за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 716 988 осіб; одужало – 3 530 624 особи; летальних випадків - 97 737.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875716 осіб, із них отримали першу дозу – 14 875 714 осіб, отримали дві дози – 14 098 896 осіб, отримали додаткову дозу – 7 339 осіб, бустерну дозу – 41 141 особа. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.