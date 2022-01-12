Блінкен підтвердив готовність США до нарощування сил НАТО на кордонах із РФ у разі невирішеності української проблеми

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у разі провалу дипломатичних зусиль щодо врегулювання з Росією української проблеми Сполучені Штати та партнери вдадуться до економічних заходів проти РФ, збільшать присутність сил НАТО на російських кордонах і військову допомогу Києву, повідомив держдеп.

"Держсекретар повторив, що якщо Росія вибере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати, союзники і партнери готові забезпечити величезні витрати для економіки РФ, посилити присутність НАТО в прифронтових союзних державах і збільшити оборонну допомогу Україні", - йдеться у повідомленні держдепу за результатами бесіди Блінкена із главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

Сторони обговорили підсумки американсько-російських переговорів, що відбулися в Женеві, і подальші кроки напередодні засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі і наступного засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні. Блінкен "підтвердив підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху просування вперед", запевнив, що "без України не буде жодних предметних дискусій щодо України", зазначив держдеп.