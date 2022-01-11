В Україні створять робочу групу для формування комплексного підходу до військово-патріотичного виховання молоді

Представники Міністерства внутрішніх справ, Міносвіти, Міноборони та Міністерства у справах ветеранів у вівторок провели робочу зустріч, під час якої обговорювався розвиток військово-патріотичного виховання молоді в Україні, повідомляє пресслужба МВС України.

"Сторони домовилися про координацію зусиль і забезпечення взаємодії між органами державної влади щодо військово-патріотичного виховання молоді", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що під час зустрічі її учасники домовилися створити робочу групу, яка зможе виробити комплексний підхід до військово-патріотичного виховання в державі.

Уточнюється, що в зустрічі брали участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, глава Міноборони Олексій Резніков, а також перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.