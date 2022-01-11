Події

15:51 11.01.2022

У Києві вночі очікується суттєве похолодання, у всіх районах продовжують працювати пункти обігріву – КМДА

1 хв читати
У Києві вночі очікується суттєве похолодання, у всіх районах продовжують працювати пункти обігріву – КМДА

У Києві в ніч проти 12 січня очікується суттєве похолодання, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"За прогнозами синоптиків, уночі у столиці похолодає. Температура повітря опуститься до 14° морозу й протримається вдень 12 січня. Вночі на 13 січня похолодає до 17° морозу", - зазначається у повідомленні.

З огляду на це у всіх районах столиці продовжують роботу пункти обігріву, які розміщуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. Зі списком адрес можна ознайомитися на сайті КМДА.

Крім того, додаткові пункти обігріву працюють цілодобово на приміському вокзалі "Дарниця" та Південному вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

У холодну пору року у місті також працює соціальний патруль, який надає допомогу особам без постійного проживання. Патруль виїжджає до місць скупчення безхатченків, виконує серед них інформаційну роботу та надає їм теплий одяг і взуття, забезпечує гарячим харчуванням. Соціальний патруль пояснює безхатченкам, де вони можуть зігрітися, переночувати у теплі, отримати допомогу у відновленні документів тощо.

Теги: #кмда #погода #київ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 11.01.2022
Морозна погода збережеться в Україні у найближчі дві доби

Морозна погода збережеться в Україні у найближчі дві доби

09:29 11.01.2022
Ожеледиця у 18 областях: 11–12 січня в Україні буде слизько

Ожеледиця у 18 областях: 11–12 січня в Україні буде слизько

16:45 10.01.2022
У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

12:16 10.01.2022
У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

12:11 10.01.2022
В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

19:12 09.01.2022
Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

18:28 09.01.2022
На Столичному шосе у Голосіївському районі в ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

На Столичному шосе у Голосіївському районі в ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

12:32 09.01.2022
В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг та ожеледь

В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг та ожеледь

14:28 08.01.2022
В'їзд великогабаритного транспорту до Києва з 7-ї ранку неділі буде заборонено через очікуваний снігопад

В'їзд великогабаритного транспорту до Києва з 7-ї ранку неділі буде заборонено через очікуваний снігопад

14:17 08.01.2022
У Деснянському районі Києва знайшли тіло іноземця з ножовими пораненнями

У Деснянському районі Києва знайшли тіло іноземця з ножовими пораненнями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Напад РФ на Україну буде вердиктом для НАТО – Єрмак

Майже 150 українців звернулися по допомогу у поверненні з Казахстану – МЗС

В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

На зарплати поліцейським додатково виділили 1 млрд грн - Монастирський

В Україні за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 7 761 особа, 219 померло

ОСТАННЄ

"Єврейська бібліотека" видала книгу про ізраїльську спецслужбу – Борис Ложкін

Напад РФ на Україну буде вердиктом для НАТО – Єрмак

Сформовано новий склад уряду Казахстану, зберегли свої посади глави МЗС, Міноборони, МВС

Майже 150 українців звернулися по допомогу у поверненні з Казахстану – МЗС

У Києві працюють 33 пункти прийому новорічних ялинок - Київзеленбуд

В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

Японія продовжує заборону на приїзд іноземців до кінця лютого

У Хмельницькому 16 дітей отруїлися в аквапарку, поліція здійснює перевірку

ДБР викрило факти знущань поліцейських із затриманих у кількох областях України

Мати Саакашвілі вимагає, щоб до екс-президента Грузії у в'язницю допустили закордонних лікарів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА