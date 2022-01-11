У Києві вночі очікується суттєве похолодання, у всіх районах продовжують працювати пункти обігріву – КМДА

У Києві в ніч проти 12 січня очікується суттєве похолодання, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"За прогнозами синоптиків, уночі у столиці похолодає. Температура повітря опуститься до 14° морозу й протримається вдень 12 січня. Вночі на 13 січня похолодає до 17° морозу", - зазначається у повідомленні.

З огляду на це у всіх районах столиці продовжують роботу пункти обігріву, які розміщуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. Зі списком адрес можна ознайомитися на сайті КМДА.

Крім того, додаткові пункти обігріву працюють цілодобово на приміському вокзалі "Дарниця" та Південному вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

У холодну пору року у місті також працює соціальний патруль, який надає допомогу особам без постійного проживання. Патруль виїжджає до місць скупчення безхатченків, виконує серед них інформаційну роботу та надає їм теплий одяг і взуття, забезпечує гарячим харчуванням. Соціальний патруль пояснює безхатченкам, де вони можуть зігрітися, переночувати у теплі, отримати допомогу у відновленні документів тощо.