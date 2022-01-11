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10:16 11.01.2022

СБУ протягом 2021 року повідомила про підозри понад 60 організаторам фейкового "референдуму" 2014 року в Луганській області

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СБУ протягом 2021 року повідомила про підозри понад 60 організаторам фейкового "референдуму" 2014 року в Луганській області

Служба безпеки України повідомила про підозри протягом 2021 року понад 60 організаторам антиконституційного "референдуму", що відбувся в Луганській області у 2014 році.

Як повідомляється на сайті спецслужби, 40 зловмисників засуджено, серед них – "голови виборчих дільниць" та ворожі агітатори.

"За завданням своїх кураторів вони проводили підривну діяльність на сході нашої держави. Для цього організовували та сприяли проведенню псевдореферендуму на території Луганщини. Через фейковий захід зловмисники намагались легітимізувати представників незаконних збройних формувань "ЛНР" та порушити територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на початку січня цього року слідчі СБУ повідомили про підозру "ексголові виборчкому", яку ватажки ворожих угруповань у 2014 році призначили для проведення незаконного "референдуму" у Щастинському районі.

Наразі в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України, повідомили в СБУ.

Теги: #псевдореферендум #сбу #підозри #луганська_область
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