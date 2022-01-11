Події

08:18 11.01.2022

В Україні за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 7 761 особа, 219 померло

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В Україні за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 7 761 особа, 219 померло

 В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 5 429 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 7 761 особа, 219 померло, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 10 січня в Україні зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168); 96 385 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу - 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 осіб, бустерну дозу - 7 623 людини. Також за минулу добу госпіталізовано – 915 осіб; летальних випадків – 219; одужало – 7 761 особа", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

У МОЗ зазначили, що понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від COVID-19.

Днем раніше, 10 січня, за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання на СOVID-19, 9 січня за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на СOVID-19, 8 січня виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, 7 січня за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 січня за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання на СOVID-19, 5 січня виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, 4 січня за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 січня за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 709 871 особа; одужало – 3 522 547 осіб; летальних випадків - 97 544.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, із них отримали першу дозу – 14 842 426 особи, отримали дві дози – 14 039 548 осіб, отримали додаткову дозу – 6 669 осіб, бустерну дозу – 28 085 осіб. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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