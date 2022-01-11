Події

08:00 11.01.2022

У 16 дітей з'явилися симптоми отруєння хлором після відвідування аквапарку у Хмельницькому

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У 16 дітей з'явилися симптоми отруєння хлором після відвідування аквапарку у Хмельницькому

Інгаляційне отруєння хлором виявлено у 16 дітей із Вінницької області, які напередодні перебували в аквапарку міста Хмельницький, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Згідно з офіційним повідомленням, 50 мешканців смт Турбів (Вінницька область), серед яких 34 дитини віком від 2 до 7 років, відвідали розважальний комплекс під час відпочинку у смт Летичів (Хмельницька область).

Після відвідування аквапарку у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння - сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня тяжкості. анестезіології та інтенсивної терапії", - йдеться у повідомленні.

Попередньою причиною отруєння фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб називають перевищення дозволеного часу безперервного перебування у приміщеннях, де використовуються речовини для дезінфекції, адже діти були в аквапарку з 08:30 до 16:30.

 

 

 

Теги: #хлор #отруєння #діти
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