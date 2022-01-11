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07:45 11.01.2022

США схвалили надання Україні додаткової оборонної допомоги на $200 млн

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США схвалили надання Україні додаткової оборонної допомоги на $200 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці грудня непомітно санкціонувала виділення Україні додаткової допомоги у сфері безпеки у розмірі $200 млн, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

"Пакет заходів безпеки санкціонував постачання більшої частини того ж оборонного обладнання, яке США надавали в минулому, включно зі стрілецькою зброєю та боєприпасами, захищеними радіостанціями, медичним обладнанням, запасними частинами та іншим обладнанням", - зазначає телеканал.

Уточнюється, що пакет був схвалений лише за кілька тижнів до запланованих переговорів між США та Росією.

При цьому, за словами джерел телеканалу, адміністрація повідомила Конгрес про новий дозвіл лише на початку цього місяця. Деякі чиновники дізналися про це засекреченими каналами, додали співрозмовники.

Як зазначили джерела телеканалу, ймовірно, адміністрація Байдена не хотіла привертати увагу до нового пакета допомоги напередодні переговорів з Росією цього тижня.

Держдепартамент США заявив, що допомога триватиме, але відмовився обговорювати конкретні деталі.

"Я не маю наміру вникати в кожен транш і оновлення допомоги в галузі безпеки. Справа в тому, що за останній рік ми надали Україні більше допомоги в галузі безпеки, ніж будь-коли з 2014 року. Ці поставки тривають, як і останні кілька тижнів. , і найближчими тижнями заплановано ще більше постачань", - сказав представник Держдепартаменту.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога
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