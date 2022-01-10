Боррель слідом за Блінкеном висловив побоювання, що сили РФ можуть затриматися в Казахстані

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив побоювання, що російські військові, спрямовані до Казахстану, можуть затриматись у цій країні.

"Досвід говорить про те, що коли росіяни приходять, їм складно піти", - заявив Боррель в інтерв'ю BBC Radio 4, відповідаючи на питання про події в Казахстані.

Раніше в січні держсекретар США Ентоні Блінкен висловлював схожу думку. Він заявив, що не розуміє, навіщо Казахстану була потрібна допомога ззовні для придушення протестів і зазначив, що "коли до вас додому приходить Росія, то потім часом буває складно домогтися її відходу".

5 січня президент Казахстану звернувся до керівників країн ОДКБ за допомогою у подоланні терористичної загрози. 6 січня стало відомо про рішення ради ОДКБ направити до Казахстану миротворчі сили.