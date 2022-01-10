Телефонний контакт Путіна та Байдена наразі не опрацьовується

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив у понеділок, що можливість проведення телефонної розмови президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена не опрацьовується.

"Щодо телефонної розмови лідерів – ні. Наразі новий контакт на найвищому рівні, наскільки мені відомо, якщо за сьогодні щось не сталось інше, не опрацьовується", – сказав Рябков на пресконференції в Женеві.

Він зазначив, що розуміння того, чи відбудеться новий раунд переговорів із США щодо гарантій безпеки, з'явиться найближчими днями, якщо так - його буде проведено в стислі терміни.

"Найближчими днями буде повна ясність, чи відбудеться наступний раунд, якщо так, то коли, в якому форматі. Тут не буде довгих пауз у будь-якому випадку", - сказав Рябков.

За його словами, затягувати переговори щодо безпекових гарантій не можна.