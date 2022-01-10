Зеленський привітав Кравчука з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав першого президента незалежної України Леоніда Кравчука з днем народження.

"Леоніде Макаровичу, Ви дуже добре знаєте, що таке цінність кожного дня. Тому бажаю Вам, щоб кожен новий день додавав Вам сил та наснажував на нові звершення. Зичу міцного здоров’я та швидшого відновлення. Для мене завжди велика честь звернутися до Вас за мудрою й доречною порадою", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, Кравчук у 2021 році переніс складну операцію на серці.