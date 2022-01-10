Події

16:40 10.01.2022

Зеленський привітав Кравчука з днем народження

1 хв читати
Зеленський привітав Кравчука з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав першого президента незалежної України Леоніда Кравчука з днем народження.

"Леоніде Макаровичу, Ви дуже добре знаєте, що таке цінність кожного дня. Тому бажаю Вам, щоб кожен новий день додавав Вам сил та наснажував на нові звершення. Зичу міцного здоров’я та швидшого відновлення. Для мене завжди велика честь звернутися до Вас за мудрою й доречною порадою", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, Кравчук у 2021 році переніс складну операцію на серці.

 

Теги: #зеленський #кравчук
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 10.01.2022
Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії

Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії

15:15 10.01.2022
Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

12:05 08.01.2022
Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

17:40 06.01.2022
Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим

Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим

17:00 04.01.2022
Зеленський поїхав у "Буковель" для короткого зимового відпочинку

Зеленський поїхав у "Буковель" для короткого зимового відпочинку

12:40 03.01.2022
Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

11:18 03.01.2022
Дуже важливо запобігти подальшій ескалації на Донбасі - Єрмак після розмови Зеленського та Байдена

Дуже важливо запобігти подальшій ескалації на Донбасі - Єрмак після розмови Зеленського та Байдена

14:57 01.01.2022
Зеленський сподівається на підтримку європейських прагнень України під час головування Франції в Раді ЄС

Зеленський сподівається на підтримку європейських прагнень України під час головування Франції в Раді ЄС

08:15 01.01.2022
Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

18:45 31.12.2021
Зеленський обговорив із представниками Катару питання інвестицій та співробітництва

Зеленський обговорив із представниками Катару питання інвестицій та співробітництва

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шерман: Прямої відповіді від Росії на заклики до деескалації ситуації на кордоні з Україною у Женеві не було

Двоє військових загинули на Донбасі, підірвавшись на вибуховому пристрої – штаб ООС

СБУ затримала агента російських спецслужб, який планував низку терактів на Одещині

Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

ОСТАННЄ

Рябков: Порядок денний засідання Росія-НАТО ще не погоджено

Шерман: Прямої відповіді від Росії на заклики до деескалації ситуації на кордоні з Україною у Женеві не було

Кіберполіцейські викрили шахрая, який користувався зламаними рахунками громадян ЄС, його спільника затримано в Німеччині

Двоє військових загинули на Донбасі, підірвавшись на вибуховому пристрої – штаб ООС

Бойовики з центральноазійських країн, Афганістану та Близького Сходу брали участь в агресії проти Казахстану - президент

Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" пошкодив шасі під час приземлення у Польщі - "Антонов"

У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

СБУ затримала агента російських спецслужб, який планував низку терактів на Одещині

ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо нардепа Лероса

Влада Казахстану повідомила про затримання приблизно 700 підозрюваних в участі у заворушеннях за три дні в Алмати та області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА