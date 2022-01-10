ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо нардепа Лероса

Слідчі Державного бюро розслідувань у понеділок, 10 січня, передали до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України Гео Лероса, якого обвинувачують у скоєнні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду, повідомляє пресслужба бюро.

"Слідчі ДБР у рамках розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави", - йдеться у повідомленні.

Водночас у бюро не називають імені обвинуваченого нардепа, проте джерела агентства "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що йдеться про Гео Лероса.

У ДБР зазначають, що в іншому епізоді слідчі встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж.

"Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст. Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним. Народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості", - наголошують у бюро.

Там уточнюють, що зазначені правопорушення кваліфіковано у першому випадку за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства); у другому – за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

"Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років", - наголошують у ДБР.

За інформацією пресслужби ДБР, ідеться про рішення Київського апеляційного суду від 11 серпня 2021 року про визнання недостовірною і такою, що порочить честь, гідність і ділову репутацію, інформації про Дениса Єрмака, яку Лерос поширив у соцмережах у березні 2020 року. Суд зобов'язав нардепа спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст, рішення суду 11 серпня 2021 року набуло чинності.

Крім того, ДБР вручило підозру Леросу за демонстрацію непристойного жесту в стінах парламенту. Слідчі ДБР у рамках розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо високих посадових осіб держави. Лероса підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

4 листопада під час перебування президента України Володимира Зеленського в залі засідань парламенту слово попросив позафракційний народний депутат Гео Лерос (раніше виключений зі складу фракції "Слуга народу"). На початку свого виступу народний депутат назвав президента України "зрадником", після чого Стефанчук попросив вимкнути Леросу мікрофон. У відповідь Лерос показав непристойний жест.

9 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо народного депутата України Гео Лероса, якого підозрюють у хуліганстві та невиконанні рішення суду.

29 березня 2020 року народний депутат Гео Лерос оприлюднив на своїй сторінці у Facebook декілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює питання призначення на державні посади.

30 березня того самого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура після звернення Лероса відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів при призначенні осіб до органів державної влади, а ДБР відкрило кримінальне провадження за заявою Андрія Єрмака у зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.

11 червня НАБУ повідомило, що відкрило два кримінальні провадження за фактом публікації та змісту записів розмов Дениса Єрмака (т. зв. справа "плівок Єрмака"), одне з них відкрито стосовно керівника Офісу президента Єрмака.

Того самого дня Зеленський публічно заявив, що Денис Єрмак, який став фігурантом записів про можливу корупцію при призначенні на державні посади, "точно не брав грошей" і "просто балакун".

При цьому Лероса, який також був його позаштатним радником, глава держави назвав "аферистом".

Сам Денис Єрмак звернувся до суду з позовом про визнання недостовірною і такою, що ганьбить честь, гідність та ділову репутацію, інформації, оприлюдненої Леросом. Печерський районний суд 31 травня 2021 року відмовив у задоволенні позову, проте Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив вимоги позивача повною мірою.