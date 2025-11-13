На Закарпатті викрито військового, який продавав чоловікам маршрути до Європи через віртуальні гаманці

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ та ВВБ прикордонного загону ДПСУ викрили начальника групи одного з відділень правоохоронного органу на Закарпатті,, який використав службову інформацію для організації незаконного переправлення чоловіка призовного віку через державний кордон з Румунією.

"Слідство встановило, що до військовослужбовця звернулася його колега з проханням допомогти знайомому потрапити до Європи. Дізнавшись про намір чоловіка виїхати, військовий вирішив заробити на цьому. Він запропонував ухилянту незаконно перетнути кордон за $2 тис. Для конспірації комунікація відбувалася у Telegram, де повідомлення миттєво зникали. Оплату вимагав здійснити у криптовалюті через віртуальний гаманець, щоб уникнути як особистого контакту з "клієнтом", так і запобігти відстеженню транзакцій через банки", - повідомляє пресслужба ДБР.

Після отримання коштів військовий вивів їх на свій інший гаманець на відомій криптобіржі, щоб переведення було анонімним та зручним для подальшого використання. Надалі, як і обіцяв, він надіслав ухилянту файл із маршрутом руху, координатами та детальними інструкціями, як уникнути виявлення прикордонниками. Військовий також рекомендував не перетинати кордон самостійно, адже піший маршрут займав від 5 до 6 днів.

Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон службовою особою з корисливих мотивів, та за ч. 1 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди. Санкції передбачають до 9 років позбавлення волі.

Слідчі подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, наразі встановлюють інших службових осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.