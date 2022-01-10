Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

Міністерство закордонних справ України уважно стежить за розвитком ситуації в Республіці Казахстан та засуджує насильство, яке спалахнуло в деяких казахстанських містах та призвело до людських жертв.

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло в низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українці пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги", - йдеться в офіційній заяві МЗС України.

У ній уточнюється, що зараз сторонам "надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства".

Також українські дипломати закликають дотримуватися прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.

Крім того, у відомстві заявляють, що взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил із домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану.

Дипломати зазначають, що іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинно виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну.

"МЗС України продовжуватиме захищати інтереси українців у Казахстані, зокрема сприяти їм у поверненні на батьківщину. Тримаємо на особливому контролі ситуацію із нашими громадянами в Алмати", - наголошують у дипвідомстві.

Там нагадують про рекомендації громадянам України, які перебувають у Казахстані, залишатися у місцях тимчасового проживання й тримати зв'язок з українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.

Як повідомлялося, 2 січня у місті Жанаозен (Мангістауська область на заході Казахстану) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Вони переросли в масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами.

4 січня в Алмати відбулися сутички демонстрантів із силовиками. 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку. До 19 січня на території країни запровадили надзвичайний стан. 6 та 7 січня заворушення продовжилися, в Алмати та деяких інших містах орудували мародери. До Казахстану було направлено миротворчі сили від Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).