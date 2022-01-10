Вимоги РФ до НАТО не можуть вважатися переговорною позицією, агресор не має права висувати вимоги, доки російські танки не покинуть Україну - Стефанішина

Вимоги РФ до союзників з НАТО не можуть вважатися переговорною позицією, оскільки агресор не має права висувати вимоги доти, доки російські танки не вийдуть за українські кордони, заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Сьогодні мій намір – внести абсолютну ясність для всіх союзників щодо безпекової ситуації в регіоні та на кордонах України, включно з імплементацію Мінських та Нормандських домовленостей. Ми всі маємо розуміти, що вимоги Росії до союзників не можуть вважатися переговорною позицією. Агресор не має права висувати вимоги доти, доки російські танки не вийдуть за українські кордони", - сказала Стефанішина на пресконференції перед початком засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі в понеділок.

Стефанішина додала, що ми бачимо спроби Росії змінити дискусію через загрожування новою війною без просування в мирному врегулюванні через Мінський та Нормандський формати.

"Росія намагається нав'язати свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів", - пояснила вона.

Віцепрем'єр додала, що вимоги Росії про безумовну капітуляцію підривають базовий принцип функціонування демократичних країн та принципи НАТО.

"Усе ж таки ми всі усвідомлюємо загрозу, якою є (військове - ІФ) нарощування в нашій країні. Росія нагромадить достатньо військ, щоб розпочати додаткове повномасштабне вторгнення в Україну, тому ми маємо зробити все можливе, щоб запобігти цьому. Це ми маємо намір обговорити сьогодні, і я також сподіваюся побачити та почути пропозиції від союзників", - зазначила Стефанішина.

За її словами, Україна також підтримує необхідність зберігати дипломатичні канали з Росією відкритими, якщо це запобіжить переходу до військових інструментів.

"Для України найбільш принципова позиція – що ми маємо невід'ємне суверенне право обирати свої механізми гарантування безпеки, включно з договорами та альянсами. Євроатлантична інтеграція закріплена у нашій Конституції та підтримується більшістю громадян України. Це не предмет переговорів чи розмінна монета", – наголосила Стефанішина.

Вона зазначила, що Україна сподівається, що НАТО розгляне всі регіональні загрози - і гібридні, і воєнні - повністю і продемонструє сильну єдність у їх вирішенні перед наступним самітом НАТО в Мадриді.

"Я розраховую на позицію союзників, що жодні зобов'язання в рамках політики відкритих дверей НАТО не можуть бути переглянуті. Ясність щодо наступних кроків стосовно країн-аспірантів, як Україна, буде найкращою інвестицією у закріплення демократичних перетворень та найкращою відповіддю будь-якому агресору, що підриває демократичні цінності, які ми поділяємо", - вважає віцепрем'єр.