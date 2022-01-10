Події

13:39 10.01.2022

Генсек НАТО розуміє, що за одне засідання з РФ не можна буде вирішити всі протиріччя

2 хв читати
Генсек НАТО розуміє, що за одне засідання з РФ не можна буде вирішити всі протиріччя

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що під час уже запланованих із Росією переговорів не можна вирішити всі наявні проблеми, але сподівається досягти домовленостей про низку наступних зустрічей.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Комісії НАТО-Україна.

Як відомо, в понеділок у Женеві відбуваються переговори РФ-США, на середу заплановано засідання Ради НАТО-РФ, а в четвер засідатиме ОБСЄ у світлі загострення ситуації на кордоні РФ з Україною, спричиненого значним нарощуванням російської військової присутності.

Згадавши всі заплановані переговори, Столтенберг сказав: "Я не очікую, що ці зустрічі вирішать усі проблеми. На що ми сподіваємося, то це на те, що ми зможемо домовитися щодо просування вперед, щодо низки зустрічей і самого процесу. Нереалістично очікувати, що коли ми завершимо заплановані переговори, ми завершимо (наявні протиріччя - ІФ) за цей тиждень, і проблеми буде вирішено. Але я справді сподіваюся, що є справжнє бажання всіх сторін, зокрема російської, бути задіяними в процесі, щоб запобігти новому збройному конфлікту в Європі. Тому ми націлені на домовленості щодо подальшого процесу і низки зустрічей".

Генсек назвав "важливими" зусилля, щоб "спробувати знайти політичне рішення і запобігти збройному конфлікту".

"Тому ми йдемо на ці переговори з надією і готовими слухати занепокоєність, яку має РФ. Я вірю, що Рада НАТО-Росія – важлива платформа для консультацій і для діалогу з Росією, особливо тоді, коли напруження дуже велике, коли ми бачимо загрози й виклики такі, які ми бачимо зараз. Ми схвалюємо цей факт і це - позитивний сигнал, що Росія зараз хоче зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія", - додав він.

При цьому Столтенберг розповів, що за часів його перебування прем'єрміністром Норвегії він проводив переговори з РФ і "завжди міг домовитися".

"Тому ми напружено працюємо над мирним політичним рішенням, і ми готові продовжувати працювати з РФ, щоб знайти мирне рішення. Водночас ми маємо бути готові, що РФ знову обере використання збройної сили, конфронтацію замість співпраці. Тому ми повинні направити дуже чіткий меседж Росії, що ми єдині і що будуть серйозні наслідки – політичні та економічні для Росії, якщо вона знову використає збройну силу стосовно України", - запевнив генсек НАТО.

 

Теги: #рф #столтенберг #нато
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 10.01.2022
ЄС потрібні різні формати діалогу з Росією, а порушення суверенітету України матиме наслідки – глава МЗС ФРН

ЄС потрібні різні формати діалогу з Росією, а порушення суверенітету України матиме наслідки – глава МЗС ФРН

13:50 10.01.2022
Вимоги РФ до НАТО не можуть вважатися переговорною позицією, агресор не має права висувати вимоги, доки російські танки не покинуть Україну - Стефанішина

Вимоги РФ до НАТО не можуть вважатися переговорною позицією, агресор не має права висувати вимоги, доки російські танки не покинуть Україну - Стефанішина

13:11 10.01.2022
НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

12:59 10.01.2022
Засідання Комісії НАТО-Україна відбувається у важливий для європейської безпеки час - Столтенберг

Засідання Комісії НАТО-Україна відбувається у важливий для європейської безпеки час - Столтенберг

11:19 10.01.2022
Глава Міноборони Швеції заявив про загрозу безпеці Європи з боку Росії

Глава Міноборони Швеції заявив про загрозу безпеці Європи з боку Росії

07:34 10.01.2022
Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться в понеділок

Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться в понеділок

07:29 10.01.2022
Блінкен назвав два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту

Блінкен назвав два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту

22:49 09.01.2022
Столтенберг вважає можливими компроміси з РФ

Столтенберг вважає можливими компроміси з РФ

07:26 08.01.2022
У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

19:34 07.01.2022
Нарощування РФ військового потенціалу та загрозлива риторика сигналізують про реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі

Нарощування РФ військового потенціалу та загрозлива риторика сигналізують про реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

Україна закликає новий уряд Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від РФ

В Україні за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли

ОСТАННЄ

Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії

Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

У Швеції впроваджують нові обмеження через поширення COVID-19

Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

Альфа-Банк та monobank почали видавати пластикові картки в рамках програми "єПідтримка"

У Балаклії троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом

Суд продовжив домашній арешт Медведчуку за епізодом про постачання вугілля з Донбасу

У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

Україна й Австралія стоять пліч-о-пліч, щоб захищати спільні цінності та ідеали, - австралійський посол

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА