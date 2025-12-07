У місії НАТО підняли український прапор з нагоди Дня ЗСУ

У Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) провели церемонію підняття українського прапора, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Жовто-блакитний стяг підняли з нагоди Дня ЗСУ.

Участь у заході взяли представники 35 держав-партнерів на чолі з командувачем NSATU та Групи сприяння безпеці України (SAG-U) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Командувач привітав особовий склад Військового представництва ЗСУ при NSATU та SAG-U зі святом, відзначив мужність і стійкість українського народу, висловив вдячність за стримування російської агресіі в боротьбі за незалежність та відстоюванні демократичних цінностей і свобод усього цивілізованого світу.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1207837594862650?ref=embed_post