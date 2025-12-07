Інтерфакс-Україна
Події
03:36 07.12.2025

У місії НАТО підняли український прапор з нагоди Дня ЗСУ

1 хв читати

У Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) провели церемонію підняття українського прапора, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Жовто-блакитний стяг підняли з нагоди Дня ЗСУ.

Участь у заході взяли представники 35 держав-партнерів на чолі з командувачем NSATU та Групи сприяння безпеці України (SAG-U) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Командувач привітав особовий склад Військового представництва ЗСУ при NSATU та SAG-U зі святом, відзначив мужність і стійкість українського народу, висловив вдячність за стримування російської агресіі в боротьбі за незалежність та відстоюванні демократичних цінностей і свобод усього цивілізованого світу.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1207837594862650?ref=embed_post

Теги: #зсу #нато #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:12 07.12.2025
На фронті більше 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті більше 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

14:25 06.12.2025
Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

12:05 06.12.2025
Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

11:56 06.12.2025
Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

11:09 06.12.2025
Порошенко привітав ЗСУ і закликав владу всі можливі ресурси спрямовувати на потреби оборони

Порошенко привітав ЗСУ і закликав владу всі можливі ресурси спрямовувати на потреби оборони

09:34 06.12.2025
Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

07:49 06.12.2025
Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

03:59 06.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак - Генштаб

22:26 04.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

21:16 04.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

ВАЖЛИВЕ

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

ОСТАННЄ

Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

Росіяни вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині

Аеропорт Вільнюса знову призупиняв роботу через загрозу з Білорусі

Зеленський разом з переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером, обговорили території та гарантії безпеки

Сибіга і глава МЗС Болгарії обговорили мирні ініціативи та подальші кроки співпраці

Допомога Україні перевищила сплату РФ за нафту і газ лише у 5 з 24 європейських країн у 2022-24рр – Держдеп США

Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції

Обстріл РФ сильно пошкодив склади PROSTOR, "Мед-Сервіс" та "БаДМ у Дніпрі та "Трібо" у Білій Церкві

"Мадяр" показав вибухові удари по Рязанському НПЗ і меткомбінату в Алчевську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА