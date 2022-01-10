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13:16 10.01.2022

Суд продовжив домашній арешт Медведчуку за епізодом про постачання вугілля з Донбасу

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Суд продовжив домашній арешт Медведчуку за епізодом про постачання вугілля з Донбасу

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку в рамках справи про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

"Печерський районний суд продовжив підозрюваному народному депутату домашній арешт на 60 днів", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, 11 травня Медведчуку було повідомлено про підозру в держзраді та замах на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. За даними слідства, 2015 року Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ).

Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – провадження підривної діяльності проти України, зокрема у контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні було завершено. За цим епізодом Медведчуку обрано запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань до 31 грудня 2021 року.

8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора висунув Медведчуку нову підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го – на початку 2015 року.

У рамках нової підозри прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це рішення було оскаржено в апеляційній інстанції. Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Теги: #медведчук #домашній_арешт
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