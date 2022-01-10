В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

Найближчими днями в Україні похолодає, з півночі Європи до країни переміститься нова порція арктичного повітря, істотних опадів не очікується.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 11 січня, в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень 2-7° морозу, у Карпатах 7-12 морозу, у південно-східній частині від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві у вівторок без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 11 січня найвища температура вдень (+11,1°) була у 1991 році, найнижча вночі (-32,9°) у 1950 році.

У середу, 12 січня, в Україні без істотних опадів, лише вночі в Луганській, Донецькій областях та у Криму невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 8-13°, у північній частині 11-16° морозу; на півдні та сході країни вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві в середу без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 12-14° морозу.