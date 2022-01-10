Події

12:11 10.01.2022

В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

1 хв читати
В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

Найближчими днями в Україні похолодає, з півночі Європи до країни переміститься нова порція арктичного повітря, істотних опадів не очікується.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 11 січня, в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень 2-7° морозу, у Карпатах 7-12 морозу, у південно-східній частині від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві у вівторок без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 11 січня найвища температура вдень (+11,1°) була у 1991 році, найнижча вночі (-32,9°) у 1950 році.

У середу, 12 січня, в Україні без істотних опадів, лише вночі в Луганській, Донецькій областях та у Криму невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 8-13°, у північній частині 11-16° морозу; на півдні та сході країни вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві в середу без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 12-14° морозу.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 09.01.2022
В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг та ожеледь

В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг та ожеледь

12:36 08.01.2022
Опади очікуються найближчими днями по всій Україні

Опади очікуються найближчими днями по всій Україні

12:10 07.01.2022
Невеликий мокрий сніг очікується в суботу вдень на Прикарпатті та Закарпатті

Невеликий мокрий сніг очікується в суботу вдень на Прикарпатті та Закарпатті

12:47 06.01.2022
В Україні очікується похолодання, без суттєвих опадів

В Україні очікується похолодання, без суттєвих опадів

10:12 06.01.2022
Прогноз погоди на Різдво: святкуємо комфортно!

Прогноз погоди на Різдво: святкуємо комфортно!

10:08 06.01.2022
У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

12:55 05.01.2022
Минулий рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років – обсерваторія

Минулий рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років – обсерваторія

12:51 05.01.2022
В Україні похолодає, невеликий мороз буде у Києві у Різдвяну ніч

В Україні похолодає, невеликий мороз буде у Києві у Різдвяну ніч

16:00 04.01.2022
В Україні очікується тепла погода, подекуди дощ із мокрим снігом

В Україні очікується тепла погода, подекуди дощ із мокрим снігом

13:23 04.01.2022
У Києві встановлено новий добовий температурний рекорд

У Києві встановлено новий добовий температурний рекорд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна закликає новий уряд Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від РФ

В Україні за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, поранено українського військового

Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

Українці не постраждали під час масових заходів у Казахстані, посольство надає допомогу тим, хто не може залишити країну

ОСТАННЄ

У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Україна й Австралія стоять пліч-о-пліч, щоб захищати спільні цінності та ідеали, - австралійський посол

Медики Нової Зеландії стурбовані наближенням спалаху "омікрону"

Глава Міноборони Швеції заявив про загрозу безпеці Європи з боку Росії

Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за 2021 р. відновився на 62% до рівня докризового 2019 р.

Власниці харківського турагентства загрожує до 6 років ув'язнення за продаж підробленого результату ПЛР-тесту на COVID-19

Порядок у Казахстані відновлено - Токаєв

Назарбаєв сам вирішив передати посаду голови Радбезу Казахстану Токаєву

В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 39 людей

Україна закликає новий уряд Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА