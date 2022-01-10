Назарбаєв сам вирішив передати посаду голови Радбезу Казахстану Токаєву

Колишній глава Казахстану Нурсултан Назарбаєв прийняв рішення передати посаду голови Радбезу Казахстану президентові Касим-Жомарту Токаєву для оперативного реагування на заворушення, повідомив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай.

"Сам прийняв рішення передати посаду голови Ради безпеки президентові, оскільки добре усвідомлював, що заворушення і терор потребували оперативної, жорсткої та безкомпромісної відповіді від керівництва країни", - повідомив Укібай.

За його словами, Назарбаєв і Токаєв завжди були "з одного боку барикад, захищаючи свій народ, країну та майбутнє нації".

"І в ці важкі для всіх нас дні вони знову продемонстрували монолітність державної влади", - зазначив він.

"У ЗМІ та соціальних мережах поширюється велика кількість брехливих чуток і провокаційних записів щодо першого президента. В нинішніх умовах ми розцінюємо таку діяльність як спробу дестабілізації політичної обстановки та підриву конституційних засад держави", - сказав Укібай.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що став головою Ради безпеки республіки. Раніше Радбез країни очолював Нурсултан Назарбаєв.

Тим часом прессекретар президента Токаєва Берік Уалі заявив, що Токаєв є найвищою посадовою особою держави й самостійно приймав рішення під час нещодавніх подій у Казахстані.

"У зв'язку з різними інтерпретаціями в блогосфері останніх рішень і звернень глави держави вважаю за необхідне заявити: Касим-Жомарт Токаєв є найвищою посадовою особою держави, головою Ради безпеки. В цій ролі він самостійно приймає рішення. Так було і в трагічні дні нападу бандитів на Казахстан з метою підриву конституційного ладу. Всі свої звернення до співвітчизників він за традицією писав сам, не вдаючись до підтримки консультантів", - сказав Уалі.

У Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході Казахстану) 2 січня розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Ситуація загострилася, і мітинги переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку. До 19 січня на території країни оголосили надзвичайний стан. 6 і 7 січня масові протести та заворушення в низці регіонів Казахстану тривали.