ООН закликає до негайного припинення вогню та всеосяжного миру в Україні після масованої атаки 28 серпня

Організація Об’єднаних Націй закликала всі сторони конфлікту терміново знизити рівень ескалації та подвоїти зусилля для створення умов для інклюзивних дипломатичних переговорів, спрямованих на припинення бойових дій і досягнення справедливого миру, заявив помічник Генерального секретаря з питань Європи, Центральної Азії та Америки Мирослав Енча.

"Ми поновлюємо заклик Генерального секретаря до повного, негайного й безумовного припинення вогню. Припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного й стійкого миру в Україні, що повністю забезпечить її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", - сказав він на екстренному засіданні Ради безпеки ООН на тему "Підтримка миру та безпеки України" у Нью-Йорку у п'ятницю.

Енча підкреслив, що зростання кількості жертв серед мирного населення та руйнувань суперечить дипломатичним зусиллям останніх місяців. Він зазначив, що, за даними Офісу Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ), від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року було вбито 14 054 цивільних, серед них 730 дітей, ще 36 164 цивільних поранено, у тому числі 2263 дитини. Лише у липні було зафіксовано 1 674 жертви серед цивільних (286 загиблих і 1 388 поранених) – найвищий показник із травня 2022 року.

Енча підкреслив, що "небезпечно зростаючу географію цієї війни" демонструють нещодавні удари по регіонах, далеких від лінії фронту, зокрема у Львові та Закарпатті.

За його словами, ООН залишається відданою підтримці українських цивільних. Цього року гуманітарну допомогу отримали 3,8 млн осіб, а в межах зимового плану на 2025–2026 роки цільову підтримку готують для ще 1,7 млн людей.

"Однак, щоб ми могли продовжувати рятівну роботу, нам терміново потрібна масштабована та гнучка підтримка донорів. Ми також продовжуємо закликати сторони виконувати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом і дозволити безпечний, швидкий та безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до цивільних, які її потребують, незалежно від того, де вони перебувають і хто контролює територію", - сказав Енча.

Він підкреслив, що ООН засуджує всі атаки проти цивільних, де б вони не відбувалися. Організація висловляє занепокоєння й ударами по території Російської Федерації, де також повідомлялось про жертви серед мирного населення.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що на прохання України, підтримане її партнерами, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю, 29 серпня. Як зазначив міністр у соцмережі Х, зустріч відбудеться у відповідь на чергову масовану хвилю російських ракетних атак й атак безпілотників на Київ та інші українські міста.