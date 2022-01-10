Події

10:07 10.01.2022

Україна закликає новий уряд Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від РФ

1 хв читати
Україна закликає новий уряд Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від РФ

Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути "морально хибну політику блокування" і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Росії, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально хибну політику блокування і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Російської Федерації. Берлін несе таку саму історичну відповідальність перед Україною, як і перед Ізраїлем", - написав Мельник на сторінці у Twitter із посиланням на своє інтерв'ю газеті Berliner Morgenpost.

Теги: #мельник #німеччина #зброя
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 08.01.2022
Українські біатлоністи посіли третє місце в одиночній змішаній естафеті на V етапі Кубка світу в Обергофі

Українські біатлоністи посіли третє місце в одиночній змішаній естафеті на V етапі Кубка світу в Обергофі

10:40 04.01.2022
Поки що у нас немає сигналів від Німеччини щодо розблокування можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО - Стефанішина

Поки що у нас немає сигналів від Німеччини щодо розблокування можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО - Стефанішина

16:27 03.01.2022
Глава МЗС ФРН вирушить у США в середу, обговорюватиме напруженість між РФ і Україною - ЗМІ

Глава МЗС ФРН вирушить у США в середу, обговорюватиме напруженість між РФ і Україною - ЗМІ

09:48 31.12.2021
Німеччина очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році

Німеччина очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році

19:41 30.12.2021
Естонія планує поставити Україні протитанкову зброю та гаубиці

Естонія планує поставити Україні протитанкову зброю та гаубиці

19:17 30.12.2021
Данілов анонсував створення міжвідомчої робгрупи з перевірки постачання озброєння в армію з 2017 року

Данілов анонсував створення міжвідомчої робгрупи з перевірки постачання озброєння в армію з 2017 року

08:02 29.12.2021
МЗС ФРН: Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов'язанням Росії

МЗС ФРН: Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов'язанням Росії

21:50 28.12.2021
Німеччина передасть Україні військовий польовий шпиталь

Німеччина передасть Україні військовий польовий шпиталь

15:26 27.12.2021
Люксові німецькі автомобілі подорожчали до рекордів, компенсувавши зниження продажів

Люксові німецькі автомобілі подорожчали до рекордів, компенсувавши зниження продажів

15:36 26.12.2021
Берлін і Вашингтон по-різному оцінюють загрозу вторгнення Росії в Україну - ЗМІ

Берлін і Вашингтон по-різному оцінюють загрозу вторгнення Росії в Україну - ЗМІ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, поранено українського військового

Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

Українці не постраждали під час масових заходів у Казахстані, посольство надає допомогу тим, хто не може залишити країну

Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

ОСТАННЄ

В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

Україна й Австралія стоять пліч-о-пліч, щоб захищати спільні цінності та ідеали, - австралійський посол

Медики Нової Зеландії стурбовані наближенням спалаху "омікрону"

Глава Міноборони Швеції заявив про загрозу безпеці Європи з боку Росії

Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за 2021 р. відновився на 62% до рівня докризового 2019 р.

Власниці харківського турагентства загрожує до 6 років ув'язнення за продаж підробленого результату ПЛР-тесту на COVID-19

Порядок у Казахстані відновлено - Токаєв

Назарбаєв сам вирішив передати посаду голови Радбезу Казахстану Токаєву

В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 39 людей

Кількість загиблих співробітників поліції та військових у Казахстані зросла до 17 - влада

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА