Україна закликає новий уряд Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від РФ

Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути "морально хибну політику блокування" і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Росії, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально хибну політику блокування і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Російської Федерації. Берлін несе таку саму історичну відповідальність перед Україною, як і перед Ізраїлем", - написав Мельник на сторінці у Twitter із посиланням на своє інтерв'ю газеті Berliner Morgenpost.