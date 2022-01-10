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08:21 10.01.2022

В Україні за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли

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В Україні за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41); 20 376 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 5850 осіб, другу дозу - 12350 осіб, додаткову дозу отримали 123 особи, бустерну дозу - 2053 особи. Також за минулу добу госпіталізовано 1 064 людей; летальних випадків – 86; одужали 3 517 осіб", - зазначено в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 9 січня, за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання СOVID-19, 8 січня виявили 3 195 нових випадків захворювання СOVID-19, 7 січня за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання СOVID-19, 6 січня за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання СOVID-19, 5 січня виявили 4 571 новий випадок захворювання СOVID-19, 4 січня за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання СOVID-19, 3 січня за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання СOVID-19, 2 січня за добу виявили 1863 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 704 442 особи; одужало – 3 514 786 осіб; летальних випадків - 97 325.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 осіб, з них отримали першу дозу – 14 813 184 особи, отримали дві дози – 13 980 473 особи, отримали додаткову дозу – 6 224 особи, бустерну дозу – 20 462 особи. Загалом проведено 28 820 343 щеплення.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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