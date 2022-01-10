Події

07:58 10.01.2022

Кількість затриманих під час заворушень у Казахстані наближається до 8 тис. осіб

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Кількість затриманих під час заворушень у Казахстані наближається до 8 тис. осіб

У Казахстані кількість затриманих у результаті масових заворушень зросла майже до 8 тис. осіб, повідомляє ситуаційний центр МВС.

"У всій країні затримано 7 939 осіб", - йдеться у повідомленні відомства, поширеному у понеділок.

Зокрема, за даними МВС, правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділами в Алмати на двох ринках затримали 207 людей.

"Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї", - наголошується у зведенні.

 

 

Теги: #затримані #дані #казахстан
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