За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, поранено українського військового

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші, в результаті поранення отримав український військовослужбовець. З початку цієї доби порушень не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 9 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у понеділок.

Зокрема, у бік Попасної найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Катеринівки ворог обстрілював позиції українських захисників із мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Станом на 7:00, 10 січня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.