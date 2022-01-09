У Брюсселі противники антикоронавірусних обмежень знову провели акцію протесту

У маніфестації в неділю в Брюсселі проти санітарних обмежувальних заходів взяли участь, за даними поліції, близько 5 тис. осіб, за даними організаторів - понад 20 тис., журналісти, що висвітлювали подію, нарахували до 10 тис.

"Попрата свобода", "Ні санітарним перепусткам", "Ні тоталітарним заходам", "Не торкайтеся моїх дітей", - такі гасла несли маніфестанти.

Це була четверта така акція під девізом "Разом за свободу!", учасники якої, зокрема, виступали проти обов'язкової вакцинації персоналу медичних установ та проти санітарних перепусток (Covid Safe Ticket).

Ініціатори маніфестації також заявляли, що заходи, які вживаються владою, поділяють суспільство на два класи, ставлячи під сумнів основоположні права громадян. Крім того, висловлювалася думка, що влада своїми діями провокує непропорційний страх перед загрозою епідемії, і необхідний науковий підхід, щоб краще збалансувати "антиковідні" заходи.

У комюніке, яке передувало заходу, його організатори наполягали на мирному характері маніфестації. Попередні демонстрації були відзначені запеклими зіткненнями з поліцейськими, в яких летіло каміння, пляшки та петарди, оскільки до колони протестувальників долучилися погромники.

Цього разу на завершення маршу поліція знову розпочала затримання, повідомив телеканал RTBF. Перед цим провокатори, які намагалися влаштувати заворушення, почали кидати в поліцейських різні предмети, підпалили новорічні ялинки, але їх дії були швидко припинені.

Коментуючи телеканалу VTM акцію протесту, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо сказав: "Це не заборонено". "Але є значна мовчазна більшість, яка робить те, що треба (вакцинується і дотримується обмежувальних заходів - ІФ)", - додав глава федерального уряду.

Він також застеріг протестувальників від протиправних дій, погрожував арештами збурювачам спокою.