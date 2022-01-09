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17:07 09.01.2022

Боррель звинуватив Росію в ігноруванні ЄС під час обговорення європейської безпеки

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Боррель звинуватив Росію в ігноруванні ЄС під час обговорення європейської безпеки

Євросоюз бачить загрозу європейській архітектурі безпеки і вважає, що Москва навмисно ігнорує Брюссель під час обговорення питань безпеки в Європі, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Крім України, на карту поставлена вся європейська архітектура безпеки. Російське керівництво, навмисно виключивши згадки ЄС з "проектів договорів", які воно представило в грудні минулого року, схоже, має намір повернути час назад і повернутися до старої логіки холодної війни", - написав Боррель в неділю в своєму блозі.

"Ми повинні чітко розуміти, що нічого не буде обговорюватися про безпеку в Європі без європейців", - заявив єврочиновник.

Зазначивши, що діалог необхідний, Боррель вказав, що водночас необхідне стримування і рішучість, тверда підтримка суверенітету і цілісності України.

"Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і великі витрати для Росії. Ми тісно координуємо наш підхід з трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями. В Європі немає безпеки без безпеки України", - написав Боррель.

Теги: #росія #боррель
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