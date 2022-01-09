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15:16 09.01.2022

Президент Киргизії запропонував дочекатися результатів розслідування щодо затриманих у Казахстані

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Президент Киргизії запропонував дочекатися результатів розслідування щодо затриманих у Казахстані

Президент Киргизії Садир Жапаров закликав співвітчизників дочекатися розслідування за фактом затримання киргизьких громадян у Казахстані.

"У Казахстані багато наших громадян. Можливо, серед них були і ті, хто міг брати участь в акціях. Дочекаємося результатів роботи спецслужб двох країн", - написав Жапаров у неділю на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ми будемо твердо боротися і захищати всіх наших громадян, які не брали участі в акціях і яких несправедливо притягли до відповідальності. Ми маємо повну інформацію про події, що відбуваються в Казахстані. Тільки-но з'явилися перші повідомлення про Вікрама Рузахунова (киргизький музикант, затриманий в Алмати - ІФ), я одразу ж дав відповідні доручення нашим міністерствам. Між міністерствами двох країн триває відповідна робота", - повідомив Жапаров.

Раніше державний телеканал "Казахстан" оприлюднив відеозапис визнання Рузахунова в тому, що йому запропонували 90 тис. тенге для участі в протестах в Алмати. У МВС Киргизії повідомили з посиланням на родичів, що музикант часто гастролював в Алмати. Напередодні Нового року його запросили в місто для проведення концертів.

Глава Держкомітету національної безпеки Киргизії Камчибек Ташієв заявив у неділю журналістам, що Рузахунов не терорист. У зв'язку з його затриманням киргизька влада направила ноту в Казахстан.

Теги: #затримані #киргизія #казахстан
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