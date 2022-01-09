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08:21 09.01.2022

В Україні за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 2 818 людей, 75 померли

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В Україні за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 2 818 людей, 75 померли

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 2 818 людей, 75 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 8 січня в Україні: зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 163, медпрацівників – 33); 26 950 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 7 018 осіб, другу - 17 425 осіб, додаткову дозу отримали 314 осіб, бустерну дозу – 2 193 особи. Також за минулу добу: госпіталізовано – 840 осіб; летальних випадків – 75; одужало – 2 818 осіб", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 8 січня, виявили 3 195 нових випадків захворювання СOVID-19, 7 січня за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання СOVID-19, 6 січня за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання СOVID-19, 5 січня виявили 4 571 новий випадок захворювання СOVID-19, 4 січня за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання СOVID-19, 3 січня за добу виявили 1 804 нових випадків захворювання СOVID-19, 2 січня за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 702 473 особи; одужало – 3 511 269 осіб; летальних випадків - 97 239.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 осіб, з них отримали першу дозу – 14 807 334 особи, отримали дві дози – 13 968 123 особи, отримали додаткову дозу – 6 101 особа, бустерну дозу – 18 409 осіб. Загалом проведено 28 799 967 щеплень.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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