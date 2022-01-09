Події

08:06 09.01.2022

Ситуація в Казахстані стабілізувалася

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Ситуація в Казахстані стабілізувалася

У Казахстані в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася, повідомив голова МВС Казахстану Ерлан Тургумбаєв.

"На сьогодні в усіх регіонах країни ситуацію стабілізовано. Силами правопорядку звільнено всі раніше захоплені будівлі акіматів", - сказав Тургумбаєв у неділю.

Відновлюється робота комунальних об'єктів та систем життєзабезпечення, додав він.

"На 9 січня 2022 року всі дороги республіканського значення відкриті, рух автотранспорту забезпечено. Роботи із зимового утримання ведуться у штатному режимі", - повідомили у Міністерстві індустрії та інфраструктурного розвитку.

Також повідомляється, що контртерористична операція в Казахстані перейшла до наступного етапу, військові розміщені на всіх блокпостах для запобігання втечі бойовиків з Алмати. Наголошується, що військові ретельно оглядають автомобілі, перевіряють документи громадян.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ за допомогою у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

 

 

Теги: #ситуація #казахстан
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