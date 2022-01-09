У Запоріжжі п'ятеро людей евакуйовані під час пожежі у багатоповерхівці

У Запоріжжі під час пожежі у багатоповерхівці у суботу ввечері рятувальники евакуювали 5 мешканців верхніх поверхів, без потерпілих, повідомили у ДСНС.

Як повідомляє прес-служба відомства у суботу, 8 січня о 17:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у дванадцятиповерховому житловому будинку на вулиці Шкільній в Олександрівському районі міста.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на шостому поверсі в коридорі загального користування горять домашні речі на площі 2 кв. м. Одночасно із гасінням пожежники незадимленими сходами евакуювали 5 жителів із 6 та 7 поверхів на свіже повітря”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що від медичної допомоги люди відмовилися.